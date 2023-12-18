نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فلسطيني على وصف سموتريتش للفلسطينيين بالنازيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش للضفة الغربية المحتلة وأراضي المواطنين التي اقيمت عليها مستوطنة "بسجوت" بالقرب من البيرة.

واعتبرت الوزارة هذا الاقتحام "عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني يكشف أطماع ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تقوم على تسريع وتيرة مصادرة الأراضي وتعميق الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة والتنكيل بالمواطنين، كما أنه تشجيع علني لميليشيات المستوطنين المسلحة لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية "بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حربها المفتوحة على شعبنا وتغول اليمين الإسرائيلي المتطرف واتباعه من المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، كما تطالب بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني خاصة في ظل التصعيد الحاصل في إرهاب الدولة المنظم".

وانتشر مقطع فيديو لوزير المالية الاسرائيلي سموتريش من مستوطنة بسجوت المتاخمة لرام الله والبيرة.

وقال سموتريش خلال المقطع: "إذا ظن أحد أننا سنحول شيكلا للنازيين في رام الله ليحولوه للنازيين في غزة - فهو لا يعرف أين يسكن".