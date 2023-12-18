العالم اليوم - الجيش السوري: صواريخ إسرائيلية أصابت مواقع قرب دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 02:19 صباحاً - قال الجيش السوري إن صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة أصابت مواقع قرب دمشق تقول مخابرات إقليمية إنها استهدفت معقلا لفصائل إيرانية في حي السيدة زينت بجنوب دمشق.

وأضاف الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعض الصواريخ التي استهدفت ريف العاصمة في حادث أدى إلى إصابة جنديين. ولم يذكر أي تفاصيل عن مكان الحادث.

وقال مصدر عسكري "حوالي الساعة 22:05 مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجيش الإسرائيلي.

وقال مصدران بمخابرات إقليمية إن الضربات أصابت موقعا لجماعة حزب الله الموالية لإيران في حي السيدة زينب بجنوب دمشق.

وتقول إسرائيل منذ وقت طويل إن ضرباتها في سوريا تهدف إلى تقويض الوجود العسكري لطهران والذي تقول مصادر مخابرات غربية إنه توسع في السنوات الأخيرة في البلاد.