العالم اليوم - قائد الجيش الإسرائيلي: أسر أكثر من 1000 شخص في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 05:26 صباحاً - قال هرتسي هاليفي رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أسرت أكثر من ألف شخص خلال الحرب على حركة حماس في غزة.

وأضاف هاليفي مخاطبا الجنود داخل القطاع الذي يتعرض للقصف، أنه عندما يلقي المقاتلون "أسلحتهم ويرفعون أيديهم، فإننا نعتقلهم، ولا نطلق النار عليهم".

وقال هاليفي في مقطع مصور وزعه الجيش "قد حصلنا على الكثير من المعلومات الاستخباراتية من الأسرى، لدينا بالفعل أكثر من ألف".

جاءت تصريحات هاليفي بعد أن قتل جنود بطريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين يقول الجيش إنهم كانوا يلوحون براية بيضاء ويطلبون إنقاذهم.

قصف جباليا

في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بمقتل أكثر من 30 وإصابة العشرات، مساء الأحد، في قصف جوي لمربع سكني في جباليا البلد في قطاع غزة.

كما قتل 8 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف منزل بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ووفقا لوفا، قتل عدد من المواطنين وأصيب العشرات بعد قصف الطيران الحربي منزل غرب مخيم النصيرات.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي وسط وشرق خان يونس جنوبا، كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منزلا بمنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع، في حين قصف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مناطق في مخيم المغازي، ومنزلا في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال مدينة غزة.