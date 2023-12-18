العالم اليوم - اصطدام سيارة بإحدى عربات موكب الرئيس بايدن في ديلاوير

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 05:26 صباحاً - اصطدمت سيارة بإحدى العربات رباعية الدفع التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأميركي جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير أمس الأحد.

وأوضح الشاهد أن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير. وكان بايدن وزوجته قد غادرا للتو مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي. وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقفها وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنجتون.

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