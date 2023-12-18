العالم اليوم - 31 مليار دولار أصول الصناديق الاستثمارية بالسوق السعودي

انتم الان تتابعون خبر 31 مليار دولار أصول الصناديق الاستثمارية بالسوق السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 08:24 صباحاً - استثمر أكثر من مليون مشتركاً في الصناديق الاستثمارية العامة في السوق المالية السعودية حوالي 117 مليار ريال (حوالي 31.2 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2023، عبر 283 صندوقاً استثمارياً عاماً متنوعاً.

كما بلغ إجمالي الأصول المحلية منها 94,8 مليار ريال، وبنسبة بلغت 81 بالمئة، في حين مثلت نسبة قيمة الأصول الأجنبية نحو 19 بالمئة، بقيمة بلغت 22.28 مليار ريال.

وتوزعت قيم أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 13 نوع استثماري، جاء أعلاها؛ أسواق النقد بقيمة بلغت 32.2 مليار ريال، لتمثل ما نسبته 27.5 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، وحلت قيم صناديق الاستثمار العقاري المتداولة ثانياً بقيمة بلغت 27.46 مليار ريال، لتمثل ما نسبته 23.4 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، وجاءت ثالثاً، قيم أصول صناديق الأسهم بقيم بلغت 26.95 مليار ريال وبنسبة مثلت 23 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، فيما جاءت قيم أصول صناديق أدوات الدين رابعاً بقيمة بلغت 21.82 مليار ريال، مثلت 18.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.

وحلت قيم أصول صناديق قابض خامساً بقيمة بلغت 3.6 مليار ريال، مثلت 3.1 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، بحسب وكالة أنباء السعودية.

ثم حلت سادساً قيم أصول صناديق متعدد الأصول بقيمة بلغت 2.061 مليار ريال، مثلت نحو 1.8 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، في حين، سجلت قيم أصول صناديق السلع الأقل بقيمة بلغت 13 مليون ريال.