العالم اليوم - سابك للمغذيات توزع أرباحا بـ 30% عن النصف الثاني 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 08:24 صباحاً - قرر مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 بالمئة من رأس المال، بواقع 3 ريالات لكل سهم، وبقيمة إجمالية 1.4 مليار ريال (حوالي 370 مليون دولار) وذلك عن النصف الثاني 2023.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية بلغت 30 بالمئة، لحوالي 476 مليون سهمًا مستحق للأرباح، وبلغت حصة كل سهم 3 ريال سعودي.

وأشارت الشركة، إلى أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وهو الأربعاء 7 فبراير 2024.

أداء الشركة

تراجع صافي ربح شركة سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 55 بالمئة في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 1.049 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 2.331 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سابك للمغذيات" بنسبة 61 بالمئة في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 651 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 66 بالمئة إلى نحو 2.7 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 7.9 مليار ريال في 2022.