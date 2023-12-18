نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستخبارات الأوكرانية تعثر علي جهاز تنصت بمقر رئاسة الأركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عثر جهاز الاستخبارات الأوكرانية الأحد على جهاز تنصّت في مقر لرئيس الأركان فاليري زالوجني، موضحة أن الجهاز لم يكن "في وضعية تشغيل".

وأوضحت الاستخبارات في منشور على منصة إكس، أن الجهاز لم يعثر عليه في مكتب فاليري زالوجني، إنما في مقر يمكن أن يستخدمه مستقبلا. كما أكدت فتح تحقيق في استخدام غير مشروع لوسائل تقنية خاصة لتلقي معلومات، دون كشف أي تفاصيل حول مصدر هذا الجهاز.

ولفتت الاستخبارات إلى أن الجهاز الذي عُثر عليه لم يكن في وضعية تشغيلية، كما لم يتم العثور على أي جهاز لتخزين البيانات أو للإرسال الصوتي عن بعد، معلنة أن الجهاز "سيتم إرساله لتفحّصه".

وفي الأشهر الأخيرة أفادت وسائل إعلام أوكرانية وأجنبية بتصاعد التوترات بين زيلينسكي وزالوجني على خلفية فشل الهجوم المضاد الذي شنّته القوات الأوكرانية في الصيف وتراجع الدعم الغربي.

وتشنّ القوات الروسية عمليات قصف يومية لمناطق أوكرانية مختلفة منذ بدء العملية العسكرية في البلاد في فبراير 2022.