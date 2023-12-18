نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده جنوب قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل 4 من جنوده في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

في سياق متصل كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، قال لوكالة «رويترز»، إن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة أمس الأحد أدت إلى استشهاد 90 فلسطينيًا.

وأوردت قناة «الجزيرة» أن 10 أشخاص استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.