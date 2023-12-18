نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد" باتجاه بحر الشرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏كوريا الجنوبية، إن بيونغ يانغ أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد" باتجاه بحر الشرقظ حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أجرت كوريا الشمالية، تجربة صاروخية جديدة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد اختبرت كوريا الشمالية، إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأفادت الوكالة، بأن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما من المنطقة الغربية من البلاد أصابا بدقة هدفا فى جزيرة بالبحر الشرقى

