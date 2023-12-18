العالم اليوم - أنفاق الأرانب.. كيف استعدت حماس مسبقا لسيناريو الإغراق؟

انتم الان تتابعون خبر أنفاق الأرانب.. كيف استعدت حماس مسبقا لسيناريو الإغراق؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - مع إعلان الجيش الإسرائيلي، الأحد، العثور على "أكبر نفق" حفرته حركة حماس في قطاع غزة، تحوم شكوك حول خطته للقضاء على هذه الأنفاق، حتى بعد بدء اختبارات إغراقها بالمياه.

ويوضح خبير عسكري لموقع "دوت الخليج" مدى معقولية فكرة الإغراق بالمياه أمام التقنيات التي استخدمتها حركة حماس في تصميم هذه الأنفاق على مدى سنوات طويلة.

أكبر نفق

ونشر حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، الأحد، أنه تم العثور على ما وصفه بأنه "أكبر نفق إرهابي تم كشفه حتى الآن"، واصفا إياه كذلك بـ"مشروع عملاق" يقوده محمد السنوار (القيادي في حماس في شمال قطاع غزة.

وأوضح أن هذا الكشف تم بعد بحث استغرق أسابيع، استخدم فيه الجيش الإسرائيلي وسائل استخباراتية وتكنولوجية، ووجد حتى الآن، بحسب الجيش الإسرائيلي:

مسار من النفق يمتد 4 كم، ويصل عمقه إلى 50 مترا.

تقع أقرب فتحة له على بعد 400 م فقط من معبر إيرز المخصص لمرور العمال والبضائع والمرضى.

يتفرع مسار النفق إلى عدة فروع وخطوط جانبية تشكل بحد ذاتها شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق.

بداخل النفق بنية تحتية تشمل الصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى الأبواب الصلبة التي تم تصميمها لمنع دخول القوات الإسرائيلية.

يسمح النفق بحركة المركبات داخله، وعُثر فيه على العديد من الوسائل القتالية التابعة لحماس.

حفر النفق تم فيه استخدام مواد لم يتم كشفها حتى الآن، وآلات حفر خاصة مهربة إلى القطاع.

انطلقت من النفق المذكور عمليات هجومية استهدفت القوات الإسرائيلية، وقبل بضعة أيام رصد الجيش مخربين بداخله، وتمت تصفيتهم.

التقديرات تشير لاستثمار حماس ملايين الدولارات في إنشاء شبكة الأنفاق في جميع أنحاء غزة.

ورغم إعلان الولايات المتحدة بدء إسرائيل في إغراق أنفاق حماس، إلا أن هذه الاستراتيجية لم يتم الإعلان عن نجاحها.

وسبق أن نقلت شبكة "سي إن إن"، الثلاثاء، عن مسؤول أميركي، أن الإسرائيليين أبلغوا واشنطن أنهم بدأوا إجراء "اختبارات دقيقة" لإغراق بعض الأنفاق في غزة بمياه البحر"على نطاق محدود" لمعرفة ما إذا كان ذلك سيعمل على تدهور شبكة الأنفاق على نطاق أوسع.

والخميس، رد القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، بأن الحركة قامت ببناء أنفاقها لـ"مقاومة المحاولات المحتملة لضخ المياه إليها"، وذلك على يد "مهندسين مدربين ومتعلمين جدا".

وبتعبيره، فإن: "الأنفاق جزء لا يتجزأ من المقاومة، وقد تم أخذ جميع الهجمات المحتملة بعين الاعتبار".

أرانب وعناكيب

الخبير العسكري اللواء ماجد القيسي، مدير برنامج الأمن والدفاع بمركز صُنع السياسسات الدولية، قلَل من قدرة إسرائيل على إغراق أنفاق حماس المشهورة باسم "المتاهة"، مستندا في ذلك إلى:

من الواضح أن إسرائيل ليس لديها خرائط للشبكة العنكبوتية لهذه الأنفاق، فقد سعت من قبل لتدميرها بقنابل موجهة مصممة لتدمير التحصينات، ولم تنجح.

اعتمدت حماس في تصميمها لشبكات الأنفاق على نوعين من الأنفاق، الأول هو مايُسمى بـ"أنفاق الأرانب"، وهي لديها مدخل وليس لديه مخرج ، وأشبه ما تكون بأنفاق وهمية لخداع الجيش الإسرائيلي، وبالفعل قتلت ضباطا وجنودا عند فتحات هذه الأنفاق بتفخيخها.

النوع الثاني من الأنفاق هو الشبكة العنكبوتية، وهذه يصعب تحديد مساراتها، أو تحديد مداخلها ومخارجها، وهي التي تعتمد عليها حماس في الحركة تحت الأرض.

حركة حماس تبدو مستعدة خلال هذه الحرب؛ لأنها خاضت 4 حروب ضد الجيش الإسرائيلي، الحروب الثلاثة السابقة 2008 و2014 و2021، كانت المبادئة بيد الجيش الإسرائيلي، لكن هذه الحرب المبادئة من جانب حماس.

الحركة كذلك يبدو الآن أن لديها قدرات عسكرية أكبر من خلال استخدام صورايخ تبدأ من 3 كيلومترات حتى 250 كيلومترا، وأطلقت حتى الآن أكثر من 11 الف صاروخ باتجاه عسقلان وتل أبيب وغلاف غزة.

استمرار التقييم

في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أميركيين مطلعين على عمليات الجيش الإسرائيلي، أن غمر الأنفاق، الذي من المرجح أن يستغرق أسابيع، بدأ في الوقت الذي أضافت فيه إسرائيل مضختين أخريين، إلى المضخات الخمس التي تم تركيبها الشهر الماضي، وأجرت بعض الاختبارات الأولية.

وأضاف المسؤولون، في التقرير المنشور الثلاثاء، أن فائدة استخدام مياه البحر في متاهة واسعة تحت الأرض تمتد لحوالي 482 كيلومترا وتتضمن أبوابا سميكة "ما تزال قيد التقييم من قبل الإسرائيليين".

وأعرب مسؤولون في إدارة جو بايدن عن قلقهم من أن استخدام مياه البحر قد لا يكون فعالا، ويمكن أن يعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر، وفق الصحيفة الأميركية.