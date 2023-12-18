العالم اليوم - الضفة الغربية تشتعل من جديد.. قصف بالمسيرات واقتحامات

انتم الان تتابعون خبر الضفة الغربية تشتعل من جديد.. قصف بالمسيرات واقتحامات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - على وقع استمرار الحرب في قطاع غزة، تتوالى التوترات في مناطق الضفة الغربية، جديدها في الساعات الماضية، اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس في طولكرم وقصفه بالمسيّرات.. وكذلك اقتحام قوة راجلة كبيرة المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية. كل ذلك يرفع منسوب المخاوف من تمدّد الصراع إلى الضفة.

كما أفاد مراسلنا بأن قوةً راجلة كبيرة تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى مناطق القصف والاشتباكات لنقل الجرحى.

في المقابل ذكرت مصادر إسرائيلية، أن قوة عسكرية تتعرض لإطلاق نار قرب مستوطنة "تيلم" جنوب الخليل.

ومنذ اندلاع الحرب، وصل العنف الذي تمارسه القوات الإسرائيلية والمستوطنون في الضفة الغربية إلى مستويات قياسية.

وتنتقد أوساط انتشار للقوة المفرطة من قبل الجنود الإسرائيليين والشرطة والمواطنين المسلحين ضد الفلسطينيين.

ويثير التوتر الدائر في الضفة مخاوف، من اتساع رقعة الحرب، في وقت تتوجس فيه إسرائيل، من أن يفتح الغضب المندلع في مناطق الضفة، أبواب الانتفاضة الثالثة.

هل يحصل ذلك بالفعل؟ وما هي انعكاساته؟ وما هي أسباب التوترات المتواصلة في الضفة الغربية؟

وخلال مقابلة مع "دوت الخليج"، أوضح الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أسباب هذا التصاعد بأن هذه الحرب هي حرب ضد الشعب الفلسطيني وليست حربا ضد حماس.

وأضاف البرغوثي خلال حديثه لغرفة الأخبار قائلا: