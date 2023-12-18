العالم اليوم - الذهب يرتفع مع تراجع عوائد السندات وترقب لبيانات أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 10:22 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات المبكرة الاثنين، مدعومة بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين لبيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة بعد اتجاه يميل للتيسير النقدي الأسبوع الماضي.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "العوائد في تراجع بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، وهو ما يفسح المجال أمام مزيد من الارتفاع في سعر الذهب".

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها منذ يوليو. ويقلل تراجع عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية على مدار العامين الماضيين ربما وصل إلى نهايته وأن أسعار الفائدة ستبدأ في التراجع في 2024.

ويترقب المتداولون عددا من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي لشهر نوفمبر المقرر صدوره الجمعة.

تغير الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.13 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0458 بتوقيتغجرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2036.70 دولار.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.90 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 942.72 دولار، فيما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1160.83 دولار للأونصة.