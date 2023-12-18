العالم اليوم - تشحن الجسم بالطاقة.. أفضل أنواع الأطعمة لمرحلة منتصف العمر

انتم الان تتابعون خبر تشحن الجسم بالطاقة.. أفضل أنواع الأطعمة لمرحلة منتصف العمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 10:22 صباحاً - مع تقدم الإنسان في العمر، وبلوغه سن الخمسين يصبح موضوع الطعام الذي يتناوله أكثر أهمية، فالتغذية السليمة في هذه المرحلة العمرية، تلعب دوراً كبيراً في درء الأمراض، وتمنح الفرد المزيد من السنوات المليئة بالصحة والنشاط.

ورغم أن تقدم الإنسان في العمر يعد أمراً لا مفر منه، إلا أن فهم الحاجات الغذائية للجسم، والتركيز على بعض العناصر، تتيح لمن هم في مرحلة "منتصف العمر" مواصلة العيش بأسلوب نشط للغاية والظهور بأفضل حال، حيث يشدد خبراء التغذية على ضرورة أن يكون هؤلاء أكثر انتقائية، عند اختيارهم للأطعمة التي يتناولوها، والتأكد من حصولهم على ما يكفي من القيم الغذائية.

خطر الإصابة بـ "الضعف الغذائي"

ويقول الدكتور محمد رحال، وهو طبيب صحة عامة، في حديث لموقع "دوت الخليج"، إن نتائج مراجعة علمية حملت عنوان "الأكل الصحي مع تقدمك في العمر"، قامت بها المكتبة الوطنية للطب في أميركا "NLM"، التي تعتبر أكبر مكتبة طبية في العالم، أكدت أن الأفراد ومع تقدمهم في العمر، يصبحون عرضة لخطر الإصابة بـ "الضعف الغذائي"، مما قد يؤثر سلباً على عدد السنوات الصحية النشطة التي يمكن أن يعيشونها، ويرفع من مستوى إصابتهم ببعض الأمراض، لافتاً إلى أن نتائج المراجعة، أظهرت أن تمديد سنوات النشاط الصحي، يمكن أن يحصل في حال اعتمد من هم في الخمسين من العمر وما فوق، على نظام غذائي يضم أطعمة يحتاجها الجسم في تلك المرحلة العمرية.

وبحسب رحال فإن الأبحاث المتراكمة أظهرت تراجع قدرة جسم الإنسان في مرحلة منتصف العمر، على امتصاص الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامينات ب-6، ب-12، د، وهـ، والألياف الغذائية، والكاروتينات، ومن هنا تأتي ضرورة التزام الأفراد الذين يبلغون 50 عاماً وما فوق، بالتوصيات الغذائية التي تمنحهم معادناً وفيتامينات، يمكن أن تساعدهم في الوقاية من "الضعف الغذائي"، والأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، بما في ذلك التدهور المعرفي والخرف، ونقص الضمور العضلي، وضعف المناعة وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري.

أفضل أنواع الأطعمة لمنتصف العمر

من جهتها تقول أخصائية التغذية، هديل بو سعيد في حديث لموقع "دوت الخليج"، إن أبرز الأطعمة التي تساعد من هم في منتصف العمر على تجنب الأمراض والوقاية من المشاكل الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر وتشحن الجسم بالطاقة هي: