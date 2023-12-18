العالم اليوم - هكذا سيلعب الذكاء الاصطناعي دورا في الانتخابات الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 11:23 صباحاً - مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، بعد أقل من عام، أصبح الذكاء الاصطناعي مشاركا نشطا في السباق.

من المحتمل أن يغير الذكاء الاصطناعي مصير الانتخابات، ولكن نظرا لعدم ثقة العديد من الأميركيين في السياسيين، ومع الافتقار إلى لوائح تنظيمية بشأن الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن تظل عمليات التكامل التكنولوجي هذه "وراء الكواليس"، كما يقول الخبراء.

كيف ستبدو الانتخابات بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟

وفقا لموقع "سي إن بي سي"، قال كيفين بيريز ألين، كبير مسؤولي الاتصالات في منظمة United States of Care المدافعة عن الرعاية الصحية، إن الذكاء الاصطناعي سيساعد في تحليل البيانات الخاصة بأنماط التصويت، وصياغة رسائل المقيمين، وتحليل توجهات وسائل التواصل الاجتماعي.

يتمتع بيريز ألين بعقود من الخبرة كمحترف في مجال اتصالات الحملات السياسية وشهد تطور الحملات مع التكنولوجيا.

على سبيل المثال، يقوم ChatGPT بالفعل بإنتاج المسودات الأولى للخطب والمواد التسويقية للحملات، فضلا عن استخدامه في رسائل البريد الإلكتروني والنصوص لجمع التبرعات، على حد قوله.

وقال بيريز ألين إن هناك الكثير على جبهة الحملة الانتخابية الذي يمكن للذكاء الاصطناعي محاكاته.

التزييف العميق في مسار الحملة الانتخابية

لا يسع سينكلير شولر، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة Nuvalence لتنفيذ الذكاء الاصطناعي، والذي ساعد الحكومات على دمج الذكاء الاصطناعي، إلا أن ينظر إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي في الفضاء الانتخابي.

قال شولر: "سنرى الكثير من القصص الخيالية التي يتم تأليفها لصالح المرشحين وضدهم".

يشير شولر إلى "التزييف العميق"، أو مقاطع الفيديو والصور والصوت "غير الحقيقية" التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أمثلة سابقة

خلال الانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية شيكاغو في فبراير 2023، ظهر مقطع فيديو مزيف للمرشح بول فالاس بدا فيه وهو يوافق على أعمال عنف للشرطة.

خسر فالاس السباق في النهاية.

من المؤكد أن المعركة بين المحتوى "المزيف" الذي تم إنشاؤه، وآليات الكشف التي تحاول القضاء عليه، سوف تتصاعد، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.