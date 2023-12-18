العالم اليوم - مشكلة في البرمجيات تعطل خدمات 70% من محطات الوقود بإيران

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 11:23 صباحاً - ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، الاثنين، أن انقطاعات في خدمة العديد من محطات الوقود في أنحاء إيران وبالأخص في العاصمة طهران سببها على ما يبدو مشكلة في البرمجيات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم رابطة محطات وقود إيران لفارس "تأكد حدوث مشكلة برمجيات في نظام الوقود في بعض المحطات في أنحاء البلاد ويقوم خبراء حاليا بحل المشكلة".

وأضافت الوكالة أن احتمال تعرض الأنظمة لهجوم إلكتروني لم يتم استبعاده بعد.

في سياق متصل، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وزير النفط قوله إن 30 بالمئة على الأقل من محطات الوقود في أنحاء البلاد تعمل.

كما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الخدمات في الكثير من محطات الوقود في العاصمة طهران تعطلت الاثنين دون أن يتضح السبب بعد.

وفي أواخر 2021، تسبب هجوم إلكتروني كبير في تعطيل بيع البنزين المدعوم في إيران مما تسبب في تكدس صفوف طويلة أمام المحطات في أنحاء البلاد.

وشدد المتحدث على أن البلاد لا تشهد أي نقص في إمدادات الوقود ودعا سائقي السيارات إلى عدم التوجه حاليا لمحطات الوقود.