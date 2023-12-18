العالم اليوم - بورصة طوكيو تغلق منخفضة وسط ترقب قرار المركزي الياباني

انتم الان تتابعون خبر بورصة طوكيو تغلق منخفضة وسط ترقب قرار المركزي الياباني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - أنهى المؤشر نيكي الياباني تداولات اليوم الاثنين على تراجع مع توخي المستثمرين الحذر لدى انتظارهم لمؤشرات من كازو أويدا محافظ البنك المركزي الياباني بشأن تغير محتمل في السياسة النقدية فائقة التيسير.

وهبط نيكي 0.64 بالمئة ليغلق عند 32758.98 نقطة كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66 بالمئة إلى 2316.86 نقطة.

ويعقد المركزي الياباني اجتماعا للسياسات يستمر يومين وينتهي غدا الثلاثاء. ويترقب المتعاملون في السوق أي تصريحات من أويدا بشأن توقيت إدخال أي تغييرات على السياسة النقدية رغم أن الرأي السائد يشير إلى أن المركزي سيبقي سياسته دون تغيير في هذا الاجتماع.

وشهدت السوق تحركات حادة الأسبوع الماضي بعد تصريحات أدلى بها أويدا وعززت تكهنات بأن المركزي سيعلن نهاية لأسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر ربما يكون هذا الشهر.

ونزل سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.18 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على نيكي. كما هبط سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.42 بالمئة.

لكن شركات الشحن قفزت 5.61 بالمئة. وقال أحد المشاركين في التعاملات إن هذا الارتفاع جاء وسط تكهنات برفع رسوم الشحن بعد أن قالت شركتان كبيرتان للشحن منهما إم.إس.سي إنهما ستتجنبان العبور من قناة السويس في ظل تكثيف حركة الحوثي في اليمن لهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر.

لكن الارتفاع اقتصر على أربعة قطاعات من أصل 33 قطاعا فرعيا في بورصة طوكيو. ومن بين 225 سهما على نيكي ارتفع 45 وهبط 179 واستقر سهم واحد.