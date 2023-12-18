العالم اليوم - أسهم العقارات تقود الأسواق الأوروبية للهبوط

انتم الان تتابعون خبر أسهم العقارات تقود الأسواق الأوروبية للهبوط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات الاثنين، بضغط من هبوط أسهم العقارات، في وقت تتأثر فيه المعنويات بعد أن قلل مسؤولون كبار في المركزي الأوروبي من احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي يوم الجمعة في أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل.

وهبطت أسهم العقارات 0.9 بالمئة فيما زادت أسهم قطاع الاتصالات 0.3 بالمئة بدعم من صعود 4.3 بالمئة لسهم فودافون بعد مقترح من إلياد لدمج أعمالهما في إيطاليا.

في غضون ذلك، ذكرت رويترز أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي كانوا حريصين على الإبقاء على رسالة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول حتى مارس، مما يجعل من المستبعد اتخاذ أي قرارات خفض قبل يونيو.

وعلى مدى الأسبوع، سيترقب المستثمرون أسعار المستهلكين (بيانات التضخم) في منطقة اليورو لشهر نوفمبر، فضلا عن قرار البنك المركزي الياباني، وقراءة نوفمبر لمؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي الذي يمثل معيار التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).