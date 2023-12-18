نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير روسيا بالقاهرة: استخدام العملات الوطنية بدلا من الدولار واليورو مصلحة للبلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو أن تعزيز التفاعل مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، بما في ذلك مصر، يعد أحد أولويات روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومن خلال إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وهذا الاتحاد ستحصل مصر على حرية الوصول إلى السوق ليس في بلدنا فحسب وبل أيضا في أربع دول أخرى.

وأوضح أنه سيكون من المصلحة المتبادلة أيضا التحول في التجارة إلى استخدام العملات الوطنية وغيرها من العملات البديلة، بدلا من الدولار واليورو، التي لم تعد وسيلة موثوقة للدفع بسبب استخدامها من قبل مصدريها لأغراض سياسية أنانية.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة بعنوان "مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي... آفاق التعاون" التي نظمتها السفارة الروسية بالقاهرة ومركز الحوار للدراسات الإستراتيجية والإعلامية في إطار الرئاسة الروسية في هذا الاتحاد في عام 2023، بمكتبة مصر العامة.

وحضر الحدث خبراء اقتصاديون مصريون بارزون وعلماء سياسة وصحفيون ودبلوماسيون ورجال الأعمال.