أمريكا تهنئ الإمارات لتنظيمها الناجح لمؤتمر كوب 28

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت الولايات المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيمها الناجح لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي.

جاء ذلك - حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الاثنين/ - خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ونظيره الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وناقش الجانبان، حسب البيان، عددا من المسائل الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الجهود الجارية لتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشكر سوليفان، الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، على مساهماته الكبيرة في الاستجابة الإنسانية المستمرة في غزة، بما في ذلك إنشاء مستشفى ميداني للمدنيين الفلسطينيين.

وأكد المسؤولان أهمية وقف تصعيد الصراع في السودان، والتصدي لتهديدات الحوثيين لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأخيرا، ناقشا مجالات تعميق التعاون الثنائي ليشمل الاستثمارات المستقبلية في التكنولوجيا المتقدمة وتنسيق الأمن والدفاع والاستقرار والتكامل الإقليميين والجهود المشتركة لتعزيز أجندة إيجابية لشعوب منطقة الشرق الأوسط.