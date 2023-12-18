دوت الخليج -

مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الاقصى

جدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، اليوم الإثنين، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة العدو الصهيوني. مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الاقصىجدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، اليوم الإثنين، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة العدو الصهيوني. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان، القول: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. وشددت شرطة العدو الصهيوني إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

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