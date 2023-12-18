العالم اليوم - "وصلتم متأخرين".. رسالة من حماس لإسرائيل بشأن النفق العملاق

انتم الان تتابعون خبر "وصلتم متأخرين".. رسالة من حماس لإسرائيل بشأن النفق العملاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة مصورة إلى الجيش الإسرائيلي، قالت فيها أنه وصل متأخرا في اكتشاف نفق عملاق بعدما أنجز مقاتلي الحركة مهمتهم.

وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلغرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنجليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".

وأرفقت "القسام" منشورها بعبارة "بعد قليل"، في إشارة إلى بيان لاحق قد يتضمن الكشف عن عملية محددة.

وأظهرت حركة حماس في الفيديو لقطات من عملية طوفان الأقصى التي أجرتها 7 أكتوبر الماضي، وقد تكون الرسالة أن النفق المكتشف استخدم في عملية طوفان الأقصى فقط.

قصة النفق المكتشف

وكان الجيش الإسرائيلي، قد كشف الأحد، ما وصفه بـ"أكبر نفق هجومي" لحماس تم اكتشافه حتى الآن في شمال قطاع غزة.

ونشرت صفحة الجيش الإسرائيلي الرسمية على منصة "إكس" مقطع فيديو للنفق، الواقع بالقرب من معبر إيريز الحدودي مع إسرائيل.

وقالت: "يتفرع نظام الأنفاق الضخم هذا ويمتد لمسافة تزيد عن 4 كيلومترات".