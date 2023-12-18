نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة البحرين بالقاهرة تقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت نواف الأحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، اليوم الإثنين، واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك بمقر سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية.

وقدمت السفيرة فوزية زينل، لنظيرها السفير غانم بن صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، التعازي والمواساة لقادة وشعب الكويت الشقيق، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، داعية المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.

