الصين تتوعد بتدابير مضادة إثر بيع أسلحة أميركية لتايوان

بكين ـ ا.ف.ب: هدَّدت الصين باتِّخاذ تدابير مضادَّة في حقِّ الشركات المنخرطة في عملية بيع أسلحة لتايوان، بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة لصفقة بقيمة 300 مليون دولار تهدف إلى تعزيز دفاعات الجزيرة التي تطالب بكين بضمِّها.

وقد أعلنت واشنطن عن موافقتها على بيع تجهيزات عسكرية دفاعية إلى تايوان التي تعيش في قلق دائم من غزو الصين لأراضيها.

وأتى هذا القرار في وقت تستعدُّ تايوان التي تَعدُّها الصين مقاطعة تابعة لها تتوعَّد بإعادة ضمِّها ولو بالقوَّة، لإجراء انتخابات رئاسية الشهر المقبل. وخلال إحاطة إعلامية، قال وانج وينبين أحد الناطقين باسم وزارة الخارجية الصينية ردًّا على سؤال حول هذه المسألة «سوف نتَّخذ تدابير مضادَّة في حقِّ الشركات المنخرطة في عملية بيع الأسلحة إلى تايوان».

ولم يوضِّح لا ماهية هذه التدابير ولا الشركات التي من الممكن أن تستهدفَها ولا المُهَل الزمنية.

وصرَّح «ستتَّخذ الصين تدابير حاسمة وفعَّالة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها».

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