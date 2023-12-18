مصر: السيسي يفوز بفترة رئاسية جديدة

القاهرة ـ د ب ا: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أمس فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية أخرى مدَّتها ست سنوات. وقال حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية: إنَّ نسبة التصويت هي الأعلى في الانتخابات في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أنَّ الانتخابات لم تشهد تجاوزات أو خروقات شابت العملية الانتخابية بشهادة كافَّة المراقبين. وأضاف أنَّ الانتخابات شهدت أقلَّ نسبة إنفاق مالي على الدعاية الانتخابية وحيادًا غير مسبوق من الإعلام. وقال إنَّ العدالة والمساواة والشفافية ثلاثة مبادئ التزمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنَّها لم تتلقَّ أيَّ طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدَّد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي.

وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أنَّ اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلقَّ بِدَوْرها أيَّ تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحدَّدة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكُلِّ لجنة عامة.