لافروف: أوكرانيا مجرد بيدق في يد الغرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 05:35 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي إن علاقة رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية بودانوف بقوات العمليات الخاصة الأمريكية توضح أن "أوكرانيا مجرد بيدق في يد الغرب".

جاء ذلك في حديث الوزير الروسي للقناة الأولى الروسية اليوم الاثنين، حيث تابع: "إن كيريل بودانوف (رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية)، في رأيي، لم يخف ذلك على الإطلاق، بل اعترف علنا أنه كان يعمل مع قيادة العمليات الخاصة الأمريكية".

وأضاف لافروف أنه تم إنشاء وحدات خاصة تحت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية للتنسيق الوثيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات البريطانية MI6.

وأوضح الوزير أن كل هذا "يظهر بالطبع أن أوكرانيا دولة لا تتمتع بالسيادة، وانه يتم التلاعب بها واستخدامها".

وكان لافروف قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة توجه الحرب ضد روسيا في أوكرانيا، ودعا حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي إلى إدراك الجمود الكامل للصراع الذي بدأوه ضد روسيا على يد نظام زيلينسكي.