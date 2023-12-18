العالم اليوم - "فرونت لاين" لشحن النفط تنضم لمتجنبي الإبحار في البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر "فرونت لاين" لشحن النفط تنضم لمتجنبي الإبحار في البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - قالت مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج، الاثنين، إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن في الفترة المقبلة، بسبب الهجمات على السفن في المنطقة، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار التي يجب على العملاء دفعها مقابل نقل النفط الخام.

وقال لارش بارشتا، المدير التنفيذي للشركة لرويترز، "أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب آخذة في الارتفاع بشكل طبيعي، لكن مع إعادة توجيه السفن إلى مسار يمر حول أفريقيا، ستصبح إمدادات الشحن أقل لأن الشحنات تبحر لفترة أطول. وهذا من شأنه أن يضع الأسعار تحت ضغط صعودي قوي".

وتنضم المجموعة بذلك للقائمة التي تزداد كل ساعة، والتي تجنبت العبور في البحر الأحمر، مع توسيع الحوثيين لهجماتهم في مضيق باب المندب.

وكانت سوق التأمين البحري في لندن "لويدز"، قد وسعت الإثنين، نطاق المنطقة التي تعتبرها عالية المخاطر في البحر الأحمر، وسط تصاعد الهجمات على السفن التجارية هناك.

وفيما يلي الشركات التي قررت إيقاف الشحن مؤقتا عبر البحر الأحمر:

"بريتش بتروليوم"

أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتش بتروليوم" في 18 ديسمبر، أنها علقت مؤقتا جميع عمليات العبور من البحر الأحمر.

وأضافت الشركة في بيان "في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر... سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية".

"CMA CGM"

قالت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه - سي.جي.إم) يوم 16 ديسمبر كانون الأول إنها أوقفت مؤقتا جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

"يوروناف"

قالت شركة ناقلات النفط البلجيكية في 18 ديسمبر إنها ستتجنب منطقة البحر الأحمر لحين إشعار آخر.

"إيفرغرين"

قالت شركة شحن الحاويات التايوانية "إيفرغرين" في 18 ديسمبر، إنها قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت "إيفرغرين" أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.

"إكوينور"

قالت شركة النفط والغاز النرويجية "إكوينور" في 18 ديسمبر إنها ستوجه بعض السفن التي كانت متجهة للبحر الأحمر لمسار بديل.

"هاباغ لويد"

قالت شركة شحن الحاويات الألمانية "هاباغ لويد" يوم 18 ديسمبر، إنها ستحول مسار العديد من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لحين ضمان سلامة العبور من قناة السويس والبحر الأحمر.

وأصاب مقذوف يعتقد أنه من طائرة مسيرة سفينتها "الجسرة" أثناء إبحارها بالقرب من الساحل اليمني يوم 15 ديسمبر، ولم يصب أي من أفراد الطاقم.

"ميرسك"

قالت شركة إيه.بي مولر-ميرسك الدنمركية يوم 15 ديسمبر كانون الأول إنها ستوقف جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر وذلك في أعقاب "حادث وشيك" تعرضت له سفينتها ميرسك جبل طارق في اليوم السابق.

وقالت الشركة إن السفينة استُهدفت بصاروخ أثناء سفرها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالسعودية.

"إم.إس.سي"

قالت شركة البحر المتوسط للشحن "إم.إس.سي" يوم 16 ديسمبر، إن سفنها لن تمر عبر قناة السويس وإن بعضها تم تحويل مساره بالفعل لرأس الرجاء الصالح، بعد يوم من إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين على سفينتها "إم.إس.سي بالاتيوم".

وقالت المجموعة التي مقرها سويسرا إن القرار سيعطل جدول الملاحة لعدة أيام.

"اورينت اوفرسيز كونتينر لاين"

أوقفت شركة اورينت اوفرسيز كونتينر لاين قبول البضائع من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر بسبب مشاكل تشغيلية، حسبما ذكرت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينتال أوفرسيز (إنترناشيونال) المحدودة ومقرها هونج كونج يوم 16 ديسمبر كانون الأول.

"يانغ مينغ"

قالت شركة الشحن البحري التايوانية "يانغ مينغ" في 18 ديسمبر، إنها ستحول مسار سفنها المبحرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين في ظل تصاعد الهجمات على السفن.