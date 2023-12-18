العالم اليوم - الجيش الأردني: استمرار الاشتباك مع مجموعات تستهدف أمن البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 07:22 مساءً - أعلن الجيش الأردني، مساء الاثنين، استمرار الاشتباك مع مجموعات مسلحة على الحدود مع سوريا، مؤكدا أن التحقيقات الأولية تظهر أن ما ضبط بحوزة هذه المجموعات يستهدف الأمن الوطني الأردني.

وأفاد مصدر في قيادة الجيش الأردني في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا" بـ"استمرار اشتباك قوات حرس الحدود الأردنية مع المجموعات المسلحة منذ فجر الاثنين، استطاعت من خلالها إلقاء القبض على تسعة مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة".

وقال المصدر العسكري، إنه تم ضبط صاروخ نوع "روكيت لانشر" عدد (4)، وصاروخ نوع "آر بي جي" عدد (4)، وألغام ضد الأفراد عدد (10)، وبندقية قنص نوع جي3، وبندقية نوع م16 مجهزة بمنظار قنص، وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة، إضافةً إلى ضبط كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، يجري العمل على حصرها لتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية لهذه العمليات والمضبوطات تظهر أنها تستهدف الأمن الوطني الأردني.

وشدد على أن القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعات المسلحة، وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

وأكد أن القوات المسلحة مزودة بمنظومة أمن حدود متطورة عالية الجاهزية من أجل التصدي لكل محاولات اجتياز الحدود الأردنية والاقتراب منها.