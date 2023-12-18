العالم اليوم - بكاميرات الجنود.. حماس تنشر فيديو سحب جرحى إسرائيليين

انتم الان تتابعون خبر بكاميرات الجنود.. حماس تنشر فيديو سحب جرحى إسرائيليين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 08:23 مساءً - نشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، الاثنين، مقاطع فيديو تظهر جانبا من عمليات استهداف الآليات والعسكريين الإسرائيليين في اليوم الـ73 للحرب.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، دأبت كتائب القسام على نشر فيديوهات توثق عملياتها على حسابها بتطبيق "تلغرام".

لكن المختلف في فيديو اليوم الذي يرصد هجمات في مدينة غزة نشر مشاهد، كان من الواضح أنه ملتقطة من كاميرات يرتديها الجنود الإسرائيليون.

ولم توضح الكتائب كيف حصلت على هذه المشاهد.

وتظهر بعض منها عمليات سحب آليات معطوبة في شوارع مدينة غزة، ومنها دبابة "ميركافا" فخر الصناعة العسكرية الإسرائيلية.

وكانت الكاميرا مثبتة في جسم جندي إسرائيلي وظهر جندي آخر بجانبه وفي الخلفية تبدو عملية سحب الدبابة المعطوبة.

وفي لقطات أخرى، كان جنود إسرائيليون يجرون عملية إسعاف أولي لزميل لهم أصيب خلال الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين.

ومثل الدبابة المعطوبة، كان مصدر اللقطات كاميرا مثبت على بذلة جندي يقف على مسافة صفر من الجندي الجريح.

وتظهر اللقطات أيضا 5 دبابات وجندي متحصن داخل بصاروخ مضاد للدروع منزل و10 جنود راجلين كانوا بجانب دبابة.