البيت الأبيض: أمريكا لا تزال تؤمن بحل الدولتين كونه الطريق الصحيح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 08:30 مساءً - قال جون كيربي متحدث باسم البيت الأبيض إن أمريكا لا تزال تؤمن بحل الدولتين وهو الطريق الصحيح للمضي قدما بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.