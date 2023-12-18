نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يهنىء السيسي بفوزه بولاية رئاسية ثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بفوزه الانتخابي "المقنع" الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات.

وقال بوتين في بيان "لقد أصبح الفوز المقنع في الانتخابات دليلًا واضحًا على الاعتراف الشامل بمزاياكم في التصدي لمهمات السياسة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة الخارجية في مصر".

وأثنى بوتين على "مساهمة" السيسي في التقارب بين البلدين، مؤكدا رغبته في "مواصلة العمل المشترك".

ومن المقرر أن يبدأ عبد الفتاح السيسي البالغ 69 عامًا، ولايته الجديدة في أبريل، والتي من المفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور المصري.