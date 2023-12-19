العالم اليوم - السعودية تستهدف إضافة 20 غيغاواط سنويا من الطاقة المتجددة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تستهدف إضافة 20 غيغاواط سنويا من الطاقة المتجددة للوصول إلى نحو 100 إلى 130 غيغاواط طاقة متجددة قبل عام 2030.

وقال، في كلمته الاثنين خلال المؤتمر السعودي الحادي عشر للشبكات الذكية 2023، بمدينة الرياض، "مستعدون لتصدير الكهرباء إلى ما يصل 150 غيغاواط من الكهرباء، سواءً كانت كهرباء خضراء أو حتى الهيدروجين" .

وأضاف قائلا: نحن عازمون على أن ننتقل بشكل نموذجي في شتى المجالات وسيأتي يوم ستشاهدون السعودية نموذجًا يحتذى به.

وتابع: "في السعودية قررنا أن نكون مجتمع منفتح على تجارب العالم .. فنحن هنا كما نريد أن نكون لا كما يريد الآخرين أن نكون".

في وقت سابق، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه تم توفير 6 بدائل كخيارات وللدول حرية الانتقاء منها، وشدد على إنه متفق مع رئاسة COP28 بشأن الاتفاق النهائي للمؤتمر

يذكر أن السعودية قد ضاعفت قدراتها من 700 ميغاواط العام الماضي إلى أكثر من 2.2 غيغاواط، مع أكثر من 8 غيغاواط من الطاقة المتجددة قيد البناء و13 غيغاواط في مراحل مختلفة من التطوير، وتخطط لتقديم عطاءات بنحو 20 غيغاواط خلال عام 2024، وأن تصبح مصدرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر عالميا، بحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة.