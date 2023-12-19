مقتل اثنين وإصابة آخرين من جنود الاحتلال في مواجهات بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من أفراد الجيش الإسرائيلي في المواجهات الدائرة في غزة خلال الساعات الماضية.

وقالت الوسائل، إن ضابطًا وجنديًا قتلا وأصيب 2 آخران في المواجهات مع الفصائل الفلسطينية خلال الساعات الماضية في قطاع غزة.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 129 قتيلا، بينما ارتفع عدد الجنود القتلى منذ السابع من أكتوبر إلى 460 قتيلا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين مقتل 5 من جنوده.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، إن "الرقيب احتياط ليدور يوسف كرفاني، البالغ من العمر 23 عامًا الذي يتبع كتيبة الهندسة 8163 من قيادة المنطقة الجنوبية"، قتل خلال العمليات العسكرية أول أمس الأحد.