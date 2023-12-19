ارتفاع أعداد قتلى زلزال الصين إلى 86 شخصا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 86 شخصًا لقوا حتفهم، بعد أن هز زلزال منطقة قانسو-تشينجهاي الحدودية في الصين اليوم الثلاثاء.

وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوة الزلزال عند 6.1 درجة في المنطقة.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا ويقع مركزه على بعد 102 كيلومتر إلى الغرب والجنوب الغربي من لانتشو بالصين.

وقالت شينخوا إن اللجنة الوطنية الصينية للوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة ووزارة إدارة الطوارئ فعلتا حالة الطوارئ من المستوى الرابع.

وأضاف التقرير أن السلطات أرسلت فريق عمل إلى المناطق المتضررة لتقييم تأثير الكارثة وتقديم التوجيه لعمليات الإغاثة المحلية.