شركة بريطانية تعلن عن محاولة صعود فاشلة على سفينة غربي ميناء عدن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 10:37 صباحاً - قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة للصعود على متن سفينة على بعد 17 ميلا إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية باليمن، مضيفة أن الهجوم لم ينجح وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

وأوضحت في مذكرة «تلقت سفينة في المنطقة المجاورة اتصالا عالي التردد من سفينة ’تتعرض لهجوم قرصنة’ في الموقع. وبعد نصف ساعة، وصلت طائرة… إلى مكان الواقعة لتمشيط المنطقة».

ويشن الحوثيون في اليمن هجمات على سفن تمر بالبحر الأحمر باعتبار أن هذه السفن تتعاون مع إسرائيل.

وقال محمد عبد السلام كبير مفاوضي الحوثيين لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة اليمنية لن تغير موقفها من الحرب على غزة بسبب تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف أن التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة «لا داعي له أساسا»، وأن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى إسرائيل، بسبب «الحرب العدوانية الظالمة على فلسطين والحصار على قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف.

كان أوستن قد أعلن أمس الإثنين، عن عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب هجمات الحوثيين، وأوضح اليوم أن هناك طرق كثيرة للمساهمة في العملية الجديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.