ميرسك تغير مسار السفن من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 10:37 صباحاً - قالت شركة "ميرسك" الدنماركية اليوم الثلاثاء، إن سفنها التي توقفت في السابق وكان من المقرر أن تبحر عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن سيتم تغيير مسارها لتدور حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح؛ بسبب هجمات على السفن في المنطقة، حسب وكالة "رويترز".

وذكرت الشركة في بيانٍ أنها أوقفت حتى أمس الاثنين، نحو 20 سفينة، نصفها ينتظر شرقي خليج عدن والبقية تنتظر جنوبي قناة السويس في البحر الأحمر، أو إلى الشمال منها في البحر المتوسط.

وتم استهداف سفينة حاويات لميرسك بصاروخ يوم الخميس، لكنه لم يصبها بينما كانت في طريقها من صلالة في سلطنة عُمان إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت مجموعة الشحن إن رحلات السفن المستقبلية المقرر لها عبور المنطقة سيتم تقييمها كل على حدة؛ لتحديد ما إذا كانت التعديلات ضرورية.