نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة أمبري البريطانية: محاولة صعود فاشلة على سفينة غربي ميناء عدن باليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم أنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة للاقتراب من سفينة تبعد 17 ميلًا إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية في اليمن، وأكدت الشركة أن الهجوم لم ينجح وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

ووفقًا لمذكرة تم تداولها، تلقت السفينة في المنطقة المجاورة اتصالًا عالي التردد من سفينة تتعرض لهجوم قرصنة في الموقع المذكور، وفي غضون نصف ساعة، وصلت طائرة لتمشيط المنطقة.

من جانبها، استلمت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرًا يفيد بوقوع حادثة مشابهة على بعد 80 ميلًا بحريًا من الساحل الشمالي الشرقي لجيبوتي، وأشارت السلطات إلى أنها تحقق في الحادثة.

في تطور آخر، أعلنت شركة "ميرسك" للنقل البحري أنها قامت بإعادة توجيه سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح.

هذا يأتي في ظل دعوة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للدول لاتخاذ إجراءات لمواجهة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، حيث أكد ضرورة تأمين التجارة في الممر المائي.

وفي كلمته في اجتماع وزراء الدفاع، أشار أوستن إلى أن الدول يمكنها المساهمة المباشرة في الجهود الجماعية للحفاظ على سلامة الممرات المائية الاستراتيجية، ووصف الهجمات الحوثية بأنها مشكلة دولية خطيرة تتطلب استجابة دولية قوية.

وأعلن أوستن أيضًا عن إطلاق عملية بقيادة الولايات المتحدة تتضمن دوريات مشتركة في البحر الأحمر.