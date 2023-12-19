نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير قطر بالقاهرة يهنىء الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لولاية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه سعادة سفير دولة قطر بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية طارق الأنصاري التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال سعادته في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": اتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة من أجل الاستمرار في مسيرة البناء والإنجاز متمنيا لمصر قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من التقدم والإستقرار والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

واضاف سعادته إنه من حسن الطالع أن يصادف يوم إعلان نتيجة الانتخابات ١٨ ديسمبر اليوم الوطني لدولة قطر