العالم اليوم - الصحة في غزة: مقتل 10 على الأقل بغارة إسرائيلية على جباليا

انتم الان تتابعون خبر الصحة في غزة: مقتل 10 على الأقل بغارة إسرائيلية على جباليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 11:28 صباحاً - قال متحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مصادر طبية في غزة إن القوات الإسرائيلية استهدفت مبنى مجاورا لمركز جباليا الطبي، مما أدى إلى إصابة صحفيين اثنين بجروح متفاوتة.

وذكرت مصادر طبية تابعة لحماس أيضا أن القوات الإسرائيلية حولت مستشفى العودة في شمال قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية.

وقالت إن القوات الإسرائيلية تحتجز 240 شخصا، منهم 80 من الكوادر الطبية و40 مريضا و120 نازحا داخل مستشفى العودة "بلا ماء ولا طعام ولا دواء"، كما أنها تمنع الحركة بين أقسام المستشفى المختلفة.

وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية "تعتقل 6 من كوادر المستشفى، على رأسهم مدير المستشفى، بالإضافة إلى مريض ومرافق.

وكان مستشفى العودة قرر في 22 نوفمبر الماضي إخلاء المستشفى تماما بعد استهداف قسم الجراحة الخاصة بالمستشفى ومقتل ثلاثة من أطبائها.