إعلام إسرائيلي: دبابة من جيش الاحتلال قصفت منزلا يضم مستوطنين خلال عملية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 11:35 صباحاً - في توثيق جديد يسلط الضوء على استهداف جيش الاحتلال لسكان مستوطنات غلاف غزة خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف مقطع فيديو إطلاق دبابة قذائفها باتجاه منزل إسرائيلي في مستوطنة بيري.

وبحسب ما نشرته صحيفة «هآرتس»، فإن الدبابة وصلت إلى مستوطنة بيري في غلاف غزة بعد ساعات من تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ووجهت قذائفها باتجاه منزل مستوطن يدعى باسي كوهين، حيث كانت عناصر المقاومة تحتجز به عددا من المستوطنين.

ولفتت الصحيفة إلى أن مقطع فيديو نشرته القناة 12 العبرية، وتم التقاطه من مروحية تابعة للشرطة، كشف تفاصيل قصف المنزل الإسرائيلي أثناء عملية طوفان الأقصى.

وقالت ياسمين بورات، التي شاركت في حفل موسيقي بمستوطنة ريعيم واختبأت لاحقا في منزل يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إنها توجهت إلى جندي إسرائيلي، وسألت عما إذا كانت قذائف الجيش ستؤذي المحتجزين بالمنازل، فأجاب الجندي «نفعل ذلك على الجوانب لهدم الجدران».

وقالت إحدى سكان المستوطنة، وتدعى هداس داغان، والتي اختبأت مع زوجها خارج المنزل المستهدف، إن جيرانها كانوا محتجزين فيه، وأضافت أنها أصيبت بشظية من القذيفة.

وذكر التقرير أن الجنود الذين كانوا في المستوطنة، أكدوا أن طلقة تحذيرية انطلقت من مروحية إسرائيلية وأصيبت بعدها دبابة، ثم وصلت دبابة أخرى وأطلقت النار على المنزل مرة أخرى.

خارج البوابات

وسجلت المروحية مشهدا لتجمع القوات الإسرائيلية خارج البوابة الرئيسية لمستوطنة بيري، رغم مرور وقت طويل منذ بداية الهجوم.

واللافت في تقرير هآرتس، هو حذف مقطع الفيديو من نص التقرير على الموقع الإليكتروني.

ويتكرر حذف الفيديوهات في عدد من المواقع العبرية إن كان محتواها يشير إلى استهداف الجيش لمدنيين.

وقال أحد سكان مستوطنة بيري عن استهداف دبابة لمنزل إسرائيلي يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول: «حوالي الساعة 18:10 تم اكتشاف شيء أمامي.. مئات الجنود، وعشرات سيارات الشرطة وغيرها.. لقد توجهت شخصيا إلى كل ضابط رأيته من رتبة رائد وسألته عن المسؤول عن الحدث لم يكن أحد يعرف، كان يبدو الأمر وكأنه فوضى عارمة في القيادة».

«لم يكن أحد يدير الأمر»

وتابع: «قلت لهم إن المواطنين يقتلون في الداخل ويجب أن يدخلوا، ولم يكن هناك من أتحدث معه» وفقا لتصريحاته، كما أشار إلى أن الأمر استغرق وقتا طويلا لإغراق المستوطنة بالجنود.

وأضاف شاهد العيان في تقرير القناة 12: «دخلت قوات محدودة للغاية.. طوال اليوم قاتلنا بمفردنا».

وقال عضو الفرقة الاحتياطية في المستوطنة، يائير أفيتال، أن «500 جندي كانوا يقفون في الخارج ولم يكن أحد يدير الأمر… الناس هنا كانوا يفقدون الدماء كل دقيقة، والجيش كان خارج المكان ينتظر، ولا يفهم ما يحدث بالداخل»، بحسب قوله.

وفي تقريرها، قالت القناة 12 إن القوات انتطرت قرابة 9 ساعات خارج مستوطنة بيري.

ونقلت القناة عن الجيش رده: «سنجري تحقيقا مفصلا ومتعمقا لمعرفة التفاصيل حتى النهاية، عندما يسمح الوضع العملياتي بذلك».