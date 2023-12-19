وزيرة الخارجية الفرنسية: سنتخذ إجراءات لوقف عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أثناء اجتماعها مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون في باريس، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ستتخذ إجراءات مع شركائها لوضع حد لعمليات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأضافت كولونا «نعلم أن الحوثيين غالبا ما يحصلون على دعم من إيران».

وأضافت «سيتم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع حلفائنا. نحن بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على (تنفيذ) العمليات في هذه المنطقة لوضع حد لهذه الهجمات».

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد دعا عشرات الدول إلى اتخاذ خطوات للتصدي لعمليات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء الدفاع للترويج لعملية عسكرية جديدة لتأمين التجارة في الممر المائي.

وقال أوستن «نحن جميعا هنا لأن العديد من الدول يمكن أن تساهم بشكل مباشر في جهودنا المشتركة للحفاظ على الممرات المائية الاستراتيجية آمنة».

وأضاف «هذه الهجمات المتهورة للحوثيين تمثل مشكلة دولية خطيرة وتتطلب ردا دوليا حازما».