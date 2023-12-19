نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمام « الإسكوا ».. استعراض برنامج الرؤى والخطط التنموية وصولًا إلى «عُمان 2040» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد في الدورة الوزارية 31 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» التي اختتمت أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

واستعرض الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد الذي ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الدورة الوزارية خلال الحلقة النقاشية الوزارية الأولى لمحاور وركائز الرؤية العربية تجربة وبرنامج سلطنة عُمان في الرؤى والخطط التنموية وصولًا إلى «رؤية عُمان 2040» التي تعد المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أهمّ المحاور والأولويات الوطنية لرؤية «عمان 2040» وترابطها مع الرؤية العربية.