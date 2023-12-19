العالم اليوم - بيان لقائد الدعم السريع بشأن عاصمة ولاية الجزيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 02:23 مساءً - علق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يوم الثلاثاء على سيطرة قواته على قيادة الفرقة الأولى مشاه ومدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، مشيدا بنجاح قواته في توسيع رقعة "الأراضي المحررة".

وقال حميدتي في بيان: "في يوم عظيم وخالد، صادف ذكرى انفجار ثورة ديسمبر المجيدة عام 2019، تمكنت قواتنا الباسلة، في انتصار تاريخي جديد، من تحرير قيادة الفرقة الأولى مشاة ومدينة مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، من فلول النظام المباد".

وأضاف "لقد قررت قوات الدعم السريع التحرك صوب مقر الفرقة الأولى مشاة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، أكدت حشد قيادة القوات المسلحة بالتنسيق مع قادة النظام القديم قوة من عشرات الآلاف من المقاتلين لمهاجمة قوات الدعم السريع في الخرطوم. وعندما بات ذلك الهجوم وفقاً لمعلوماتنا المؤكدة وشيكاً، مارسنا حقنا المشروع في القيام بهجمات استباقية، نجحنا بها في توسيع رقعة الأراضي المحررة من سيطرة الفلول وأنصار النظام القديم".

وجاء في بيان قائد الدعم السريع "إننا كما قلنا مراراً وتكراراً دخلنا في هذه الحرب ابتداءً دفاعاً عن أنفسنا، عندما هاجمتنا قيادة القوات المسلحة وحلفائهم من النظام القديم، الذين قرروا افشال العملية السياسية، التي دعمناها بقوة وبلا تردد، لأنها كانت الطريق الوحيد لإخراج البلاد من مأزقها السياسي، والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي، وتفكيك النظام القديم في المؤسسات المدنية والعسكرية. وانتصارنا على الفلول اليوم في مدني هو ضربة قوية وموجعة لهم".

وأكد حميدتي في بيانه المنشور على صفحته على منصة X (تويتر سابقا):