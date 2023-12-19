الصين تندد ببيع أسلحة أمريكية لتايوان

الصين تندد ببيع أسلحة أمريكية لتايوانأعربت الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لبيع الولايات المتحدة أسلحة إلى منطقة تايوان الصينية .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في تصريح ردا على الإعلان الأخير الصادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية بشأن بيع أسلحة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لتايوان حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن صفقة بيع السلاح الأمريكية انتهكت على نحو خطير مبدأ صين واحدة، وكذلك البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة بيان 17 أغسطس.

وأضاف أن تلك الخطوة قوضت بصورة خطيرة سيادة الصين وأمنها، وشكلت تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وأرسلت إشارة خاطئة إلى العناصر الانفصالية التي تؤيد ما يسمى بـ"استقلال تايوان"، مشيرا إلى أن قضية تايوان تعد القضية الأكثر أهمية وحساسية في قلب العلاقات الصينية-الأمريكية.

وحث تشيان، الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة لتايوان، والوفاء بالتزامها بعدم دعم ما يسمى بـ"استقلال تايوان"، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وأشار وو إلى أن أي محاولة لاستخدام تايوان من أجل احتواء الصين محكوم عليها بالفشل، وأن السعي إلى تحقيق ما يسمى بـ"استقلال تايوان" بالوسائل العسكرية لن يؤدي إلى أي شيء.

وشدد المتحدث على أن جيش التحرير الشعبي الصيني كثف من التدريب العسكري والاستعداد لحماية السيادة الوطنية للصين ووحدة وسلامة أراضيها بحزم، والحفاظ بقوة على السلام والاستقرار عبر المضيق.