البنتاجون يعلن تشكيل تحالف دولي للتصدي للهجمات بالبحر الأحمر

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تشكيل تحالف دولي يضمُّ عشرة بلدان للتصدِّي لهجمات جماعة أنصار الله المتكررة على سفن يعدُّونها «مرتبطة» بإسرائيل في البحر الأحمر.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنَّ «البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحُرِّية الملاحة عليها أن تتكاتفَ لمواجهة التحدِّي الذي تشكِّله هذه الجهة». وصعَّد أنصار الله هجماتهم على ناقلات النفط وسفن الشحن وغيرها في البحر الأحمر، معتبرين أنَّهم بذلك يمارسون ضغوطًا على «إسرائيل» بسبب عدوانها على غزَّة.

وقال أوستن إنَّ التحالف الأمني سيعمل «بهدف ضمان حُرِّيَّة الملاحة لكلِّ البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين».

ويضمُّ التحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا ونيذرلاندز والنرويج والسيشل وإسبانيا.

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