العالم اليوم - بالفيديو.. تحقيق في "تهور" مجندة إسرائيلية وقفت أمام قذيفة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. تحقيق في "تهور" مجندة إسرائيلية وقفت أمام قذيفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - قذيفة إسرائيلية كادت أن تقتل مجندة، بسبب "إهمالها الغريب"، حيث وقفت بجانب فوهة مدفع أثناء الإطلاق، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فتحه تحقيقا معمقا في مقطع الفيديو المتداول، خاصة وأن المجندة الإسرائيلية وقفت بشكل متعمد على مسافة قريبة من فوهة المدفع.

وأطلق المدفع قذيفته من فوق رأسها في أحد مناطق قطاع غزة، ما تسبب باندفاعها جراء الضغط الهوائي.

وقال الجيش في بيان إن "الحادث الذي يظهر في الفيديو خطير ويخالف تماما تعليمات السلامة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أنه "سيكون هناك تحقيق معمق وسيتم فرض العقوبات".

وأكد أنه "لم تقع إصابات في الحادث".