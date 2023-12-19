العالم اليوم - محاولة استيلاء فاشلة على سفينة غربي ميناء عدن

انتم الان تتابعون خبر محاولة استيلاء فاشلة على سفينة غربي ميناء عدن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، يوم الثلاثاء، عن تلقيها معلومات عن محاولة محتملة للصعود على متن سفينة على بعد 71 ميلا إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية.

وأضافت "أمبري" أن الهجوم لم ينجح، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

ونقلت رويترز عن مذكرة للشركة البريطانية: "تلقت سفينة في المنطقة المجاورة اتصالا عالي التردد من سفينة تتعرض لهجوم قرصنة في الموقع. وبعد نصف ساعة، وصلت طائرة (...) إلى مكان الواقعة لتمشيط المنطقة".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قال الحوثيون إنهم "لن يوقفوا" عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر، على الرغم من تشكيل الولايات المتحدة تحالفاً دولياً للتصدي لها في الممر الملاحي الدولي.

وقال المتحدث باسم الحوثيين باليمن: "من يسعى لتوسيع الصراع عليه تحمل عواقب أفعاله (... ) والتحالف المشكّل أميركياً هو لحماية إسرائيل وعسكرة البحر".