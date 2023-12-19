العالم اليوم - ارتفاع معظم بورصات الخليج مع استقرار أسعار النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 05:20 مساءً - تخلت معظم أسواق الأسهم في الخليج عن خسائرها المبكرة لتغلق على ارتفاع، الثلاثاء، مع استقرار أسعار النفط لكن المكاسب كانت محدودة عقب تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأميركي الحذرة.

واستقرت أسعار النفط، وهي المحرك الرئيسي لاقتصادات دول منطقة الخليج، بينما يدرس المستثمرون التأثير المحتمل لاضطرابات حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر بعد هجمات شنتها حركة الحوثي اليمنية.

وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر.

ومن بين الدول المشاركة في العملية بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة، مدعوما بصعود سهم شركة لومي لتأجير السيارات 1.6 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي 0.2 بالمئة مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 1.1 بالمئة.

وتراجعت توقعات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة بعد أن قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومن بينهم أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو، وجون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إنهم لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة قريبا.

وارتفع المؤشر القطري، الذي جرى التداول عليه بعد توقف لمدة جلستين، 2.2 بالمئة مع صعود معظم الأسهم المدرجة عليه ومن بينها سهم مصرف قطر الإسلامي الذي ارتفع 3.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 واحدا بالمئة وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة.