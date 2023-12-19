نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سرايا القدس": 7 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح إثر اشتباكات ضارية في حي الشجاعية شرق غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن عناصرها تمكنوا من قتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في محور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة.

وأفادت "سرايا القدس" بأنها دكت التحشدات العسكرية لجنود وآليات إسرائيلية بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها الذين عادوا من ساحة القتال في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة شمال قطاع غزة، أبلغوا عن معارك ضارية دارت مع قوة إسرائيلية خاصة.

وقالت الكتائب إن عناصرها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان، عن الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة قوامها 12 جنديا بالأسلحة الرشاشة ومن ثم استهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 463 جنديا في معارك قطاع غزة.