العالم اليوم - القراءة النهائية تظهر تباطؤ تضخم منطقة اليورو لـ2.4% بنوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 06:28 مساءً - أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي، الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو، حسب القراءة النهائية لشهر نوفمبر، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين، ما يعزز سيناريو بدء المركزي الأوروبي في خفض إجراءات التشديد النقدي العام القادم.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4 بالمئة خلال نوفمبر، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 2.9 بالمئة.

وفيما يتعلق بالمعدل السنوي للتضخم الأساسي، تباطأ إلى 3.6 بالمئة في نوفمبر بعد أن بلغ 4.2 بالمئة في أكتوبر، بينما انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 11.5 بالمئة في نوفمبر بعد انخفاضها 11.2 بالمئة في أكتوبر.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.69 بالمئة في نوفمبر، وأسعار المنتجات الغذائية 1.37 بالمئة.

وكان معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو قد تباطأ بشدة في أكتوبر الماضي، ليصل إلى 2.9 بالمئة انخفاضا من 4.3 بالمئة في سبتمبر، وذلك بحسب بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات".

القراءة النهائية لمعدل التضخم في منطقة اليورو، والتي جاءت متماشية مع التقديرات الأولية، تعد هي الأدنى في نحو عامين ونصف.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في الـ20 دولة التي تستخدم العملة الموحدة بنسبة 0.1 بالمئة، بما يتماشى مع التقديرات الأولية، وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 0.3 بالمئة في سبتمبر.