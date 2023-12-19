نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس ألمانيا يبحث مع لابيد الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد في برلين اليوم الثلاثاء وبحث الطرفان الصراع المسلح المستمر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال السكرتير الصحفي لرئيس ألمانيا كيرستين جاملين: "التقى الرئيس شتاينماير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد في برلين اليوم. ناقش الطرفان هجوم حماس على إسرائيل، ومصير الرهائن والوضع الحالي في الصراع".

وفي وقت سابق، أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن "لا أحد في العالم يعتقد أنه يجب تسليم غزة لرئيس فلسطين محمود عباس" بعد الحرب، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يخترع الجدل قصدا".

وفي سلسلة تغريدات كتبها على حسابه في منصة "إكس"، قال يائير لابيد "بينما يُقتل أبناؤنا الأبطال في غزة، اخترع نتنياهو الجدل اختراعا.. تشاجر مع الولايات المتحدة، تشاجر معي، تشاجر مع بيني غانتس وغادي آيزنكوت.. لا يوجد شخص واحد في العالم يقول إنه يجب تسليم غزة إلى أبو مازن في اليوم التالي للحرب.. ولا أي أحد! لقد ابتكر هذه الفكرة غير القابلة للتنفيذ، حتى يتمكن من القول إنه سيحاربها بكل قوته.. الأمر خطير بعض الشيء، إذا كان هناك شخص واحد في إسرائيل يمكن أن يخسر أمام عدو غير موجود، فهو نتنياهو".